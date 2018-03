23-Jähriger angeschossen

Anzeige

Ludwigshafen.Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften sucht die Polizei in Ludwigshafen nach einem Mann, der am Sonntag einen 23-Jährigen mit mehreren Schüssen schwer verletzt haben soll. Wie Staatsanwaltschaft und Präsidium gestern mitteilten, steht der 30 Jahre alte Albaner im Verdacht, gegen 13.55 Uhr in der Goethestraße im Stadtteil Hemshof auf den jungen Mann gefeuert zu haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch ungeklärt. Nach dem Angriff flüchtete der mutmaßliche Täter in unbekannte Richtung. Das 23 Jahre alte Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht jedoch nach Angaben der Polizei nicht.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. Die Ermittlungen laufen. jei