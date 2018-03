23-Jähriger nach Schüssen in Ludwigshafen schwer verletzt

Anzeige

Ludwigshafen.Ein 30-Jähriger soll am Sonntagmittag in Ludwigshafen auf einen 23-Jährigen geschossen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten, wurde der 23-Jährige dabei schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Der 30-jährige Verdächtige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Derzeit fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach ihm. Die Tat ereignete sich gegen 13.55 Uhr in der Goethstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.