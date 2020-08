23 neue Fälle übers Wochenende

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen ist übers Wochenende um 23 auf 477 gestiegen. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag meldete, gelten davon 381 Personen bereits wieder als genesen. Aktuell sind damit 94 Menschen in der Chemiestadt mit dem Coronavirus infiziert. Drei positiv Getestete werden nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck derzeit in Krankenhäusern behandelt, zwei im Marienkrankenhaus und einer im Klinikum. Ein Infizierter muss beatmet werden. jei/ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020