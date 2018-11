232 Bäume fallen bis Februar

Ludwigshafen.Die starken Rückschnitte wegen der unmittelbar nebenan verlaufenden Straßenbahngleise haben den Bäumen in der Ebertstraße nicht gutgetan. Schädlinge nisteten sich ein. Fäulnisstellen bildeten sich im Stamm. Kronen wurden brüchig. Weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war, fällte die Stadt in den vergangenen Tagen 53 Kastanien in einer der schönsten Alleen Friesenheims. Schweren Herzens hatte der Ortsbeirat dieser Rodung zugestimmt, aber es gab dazu leider keine Alternative, so Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). Als Ersatz werden 38 neue Bäume gepflanzt. Kranke Gehölze entfernt die Verwaltung auch in anderen Stadtteilen. 232 Bäume fallen bis Ende Februar der Kettensäge zum Opfer, darunter 41 in Oggersheim, 30 im Stadtteil Süd sowie 22 in der Gartenstadt.

Trotz der massiven Trockenheit in den Sommermonaten hat sich die Zahl der Rodungen gegenüber den Vorjahren nicht erhöht. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr holzte die Stadt sogar 351 Bäume ab, darunter 60 Robinien. In den nächsten vier Monaten stehen indes andere Baumarten ganz oben auf der Liste. Neben den Kastanien sind es vornehmlich Erlen, Scheinakazien, Pappeln und Ahornbäume.

Einen weiteren Schwerpunkt wie in der Ebertstraße gibt es nicht. „Überwiegend Einzelbäume an den Straßen werden gefällt“, sagte eine Stadtsprecherin auf „MM“-Anfrage. An der Großen Rohrlache in der Melm sind es acht Bäume, jeweils fünf am Affengraben (Ruchheim) und am Brückelgraben (Notwende). Am Schänzeldamm fallen vier Akazien weg, in der Rubenstraße (Süd) sind es drei.

Meist Nachpflanzungen

Straßenbäume pflanzt die Verwaltung in den allermeisten Fällen wieder nach – außer bei technischen Gründen, so die Stadtsprecherin weiter. Wenn etwa in der Nähe der alten Wurzeln viele Leitungen etwa für Abwasser, Strom oder Telefon liegen, wird darauf verzichtet. „Auch bei extensiven Grünflächen erfolgt keine Ersatzpflanzung“, so die weitere Ausnahme.

Generell hat die wochenlange Hitzeperiode im Sommer den Bäumen massiv zugesetzt. Problematisch waren dabei weniger die anhaltend hohen Temperaturen als die extreme Trockenheit. Denn durch die fehlenden Niederschläge konnten die Gehölze nicht so gut ihre Wurzeln und ihr Blattwerk ausbilden und sich somit kräftigen. Vor allem die Jungbäume leiden darunter besonders. In den Neubaugebieten und beispielsweise in der Rheinallee wurden etliche Buchen, Ahorn und Linden geschädigt.

„Die Bäume leiden vermehrt unter starkem Trockenstress. Das genaue Ausmaß der Schäden zeigt sich aber erst in der nächsten Vegetationsperiode“, lautet die Auskunft der Verwaltung. Eine genaue Prognose sei deshalb noch nicht möglich.

Zudem bereiten dem städtischen Grünbetrieb viele Baumschädlinge Sorge. Viele Platanen sind etwa von dem Massaria-Pilz betroffen. Kastanien werden von der Miniermotte befallen, etwa auch die Allee im Friedenspark.

Die Kastanienallee zum Haupteingang des Ebertparks wurde nach Ansicht der Verwaltung zu eng und zu nahe an den Gleisen gepflanzt. Deshalb achtet der Grünbetrieb bei der Neupflanzung auf mehr Abstand. Die Stadt will in diesem Bereich bis zur Hohenzollernstraße 38 Amberbäume setzen, die sich durch eine auffällige Rotfärbung im Herbst auszeichnen. Zudem stellt sie fünf Bänke auf. Ähnliche Probleme mit der anderen Kastanienreihe östlich der Hohenzollernstraße sind hingegen nicht aufgetaucht. Grund: Diese Bäume stehen dort in einem breiten Grünstreifen ohne Gleise.

