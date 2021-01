24 Millionen Fördergelder

Ludwigshafen.Mit der sozialen Wohnraumförderung des Landes sind in Ludwigshafen im vergangenen Jahr 217 bezahlbare Mietwohnungen mit einem Zuschuss- und Kreditvolumen von 24,2 Millionen Euro gefördert worden, teilte das rheinland-pfälzische Finanzministerium am Mittwoch mit. „Das sehr gutes Ergebnis zeigt die Erfolge der Programmverbesserungen und der Kooperationsvereinbarung, die wir mit der Stadt geschlossen haben“, sagt Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD). Insgesamt wurde in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 mit über 337 Millionen Euro das bislang höchste Zuschuss- und Kreditvolumen für die soziale Wohnraumförderung bewilligt und 2 848 Wohneinheiten gefördert. Am Montag übergibt Ahnen einen Förderbescheid über 15 Millionen Euro Darlehen für 84 bezahlbare Wohnungen bei dem Projekt in der Adolf-Diesterweg-Straße. ott

