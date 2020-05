24 Stunden ohne neue Infektion

Ludwigshafen.Die Anzahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist am Dienstag in Ludwigshafen nicht angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gab es Stand 15 Uhr insgesamt 280 Fälle. So viele waren es bereits am Montag gewesen, nicht wie an dieser Stelle fälschlicherweise angegeben 279. Als genesen gelten inzwischen 241 Personen in der Chemiestadt. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis (210), Speyer (81) und Frankenthal (41) kamen am Dienstag keine neuen Infektionen hinzu. Bei Fragen zum Coronavirus ist das Infotelefon der Stadt weiter unter der Nummer 0621/504-6000 zu erreichen. jei

