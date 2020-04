25 200 Masken

Ludwigshafen.Die Stadt erhält für die Schulen 25 200 Schutzmasken sowie 4100 Liter Desinfektionsmittel, teilten die SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon mit. Nach dem Bund-Länder-Beschluss zur Bewältigung der Corona-Krise werden für die Schüler in Rheinland-Pfalz insgesamt 430 000 Mund-Nasen-Schutzmasken und 70 000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Dies soll helfen, dass die Hygieneregeln in den Schulen eingehalten werden können.

In der Regel 15 Schüler pro Raum

In den Klassenräumen muss laut Hygieneplan ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern eingehalten werden. Wie eine Stadtsprecherin auf Nachfrage erklärte, würden die Tische entsprechend weit auseinander gestellt. „Abhängig von der Raumgröße sind in der Regel maximal 15 Schüler pro Klassenraum zugelassen.“ Nach Vorgaben des Bildungsministeriums gibt es vorerst keinen Mensabetrieb. Auch ein Pausen- oder Kioskverkauf darf nicht angeboten werden.

Damit sich nicht zu viele Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, müsse eine Lehrkraft zumindest in den Pausen eine Eingangskontrolle vornehmen. Die Toilettenräume würden ausreichend mit Seifenspendern, Flüssigseife und Handtüchern ausgestattet, so die Stadt. Für eine regelmäßige Auffüllung werde gesorgt. ott

