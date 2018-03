25-Jährigen getreten und ausgeraubt

Anzeige

Ludwigshafen.Zwei bislang unbekannte Täter haben einen 25-jährigen Mann in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, gingen die beiden Täter am Samstag gegen 0.05 Uhr auf ihn los. Sie versetzten ihm dabei mehrere Schläge und Tritte. Nach der Attacke vermisste der 25-Jährige 100 Euro und zeigte die Tat erst eine Stunde später an. Eine Personenbeschreibung der Angreifer konnte der 25-Jährige gegenüber den Ordnungshütern nicht abgeben. Die Polizei schließt ein Raubdelikt nicht aus. Sie bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. cvs