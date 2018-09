25-Jähriger attackiert

Ludwigshafen.Ein 25-jähriger Mann ist in der Pasadenaallee beim Hauptbahnhof von zwei Jugendlichen mit mehreren Faustschlägen traktiert worden. Diese hatten ihn zuvor am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Bahnhofshalle gefragt, ob sie mit seinem Handy kurz telefonieren könnten. Der 25-Jährige willigte ein. Die Unbekannten verließen sofort die Bahnhofshalle. Als der 25-Jährige dies bemerkte, nahm er die Verfolgung auf und entriss den Jugendlichen das Handy. Daraufhin attackierten die beiden den 25-Jährigen. Als ihm eine unbekannte Radfahrerin helfen wollte, ließen die Jugendlichen ab und flüchteten. Der 25-Jährige wurde mit Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Täter sind etwa 16 Jahre alt und circa 1,60 Meter sowie 1,75 Meter groß.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Gesucht wird auch die Zeugin, die die Tat beobachtete und eingeschritten ist. ott

