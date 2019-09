25 Prozent Sozialquote

Ludwigshafen.Nach langen Diskussionen schlägt die Verwaltung eine flexible Sozialquote von mindestens 25 Prozent bei Neubauvorhaben vor. Dies soll aber nicht für Projekte gelten, für die bereits ein rechtskräftiger Bebaungsplan gilt. Hinzu kommt eine weitere Einschränkung: Die Regelung, über die der Stadtrat am Montag entscheidet, soll nicht generell auf alle neuen Wohngebiete angewendet werden. Vielmehr sollen „spezifische Rahmenbedingungen“ geprüft werden. „Ziel ist es, den Anteil von mindestens 25 Prozent im Durchschnitt aller neuen Baugebiete zu realisieren“, so die Verwaltung.

Das könne konkret bedeuten, dass in einem Gebiet zehn Prozent oder gar kein geförderter Wohnraum realisiert wird, aber stattdessen in einem anderen, besser geeigneten Projekt 40 Prozent oder noch höhere Anteile entstehen. Aus derzeitiger Sicht, so die Verwaltung, könne dies unter anderem für die Neubaugebiete Heinrich-Pesch-Siedlung inklusive Kopernikus-Quartier, Paracelsusstraße Süd, Im Bieth (Oppau) und östliche Eichenstraße (Gartenstadt) gelten. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019