2500 Euro Schaden - Unbekannte zünden Mülltonnen an

Ludwigshafen.Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Ludwigshafen mehrere Müllsäcke und -tonnen angezündet. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch den Vorfall um 3 Uhr morgens in der Maudacher und Tiroler Straße eine Hauswand und ein Gartenzaun beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020