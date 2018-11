26 Autos demoliert

Eine böse Überraschung gab es am ersten Advent für mehr als zwei Dutzend Autofahrer in Edigheim: Ihre Wagen waren in der Nacht zuvor von Randalierern beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind nach bisherigen Erkenntnissen 26 Autos von bislang unbekannten Tätern demoliert worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Kranichstraße zu der Serie von Sachbeschädigungen

