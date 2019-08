26-Jähriger greift Beamte an

Ludwigshafen.Ein 26-Jähriger hat bei einem Polizeieinsatz in der Maudacher Straße erheblichen Widerstand gegen die Beamten geleistet. Wie die Ordnungshüter am Montag mitteilten, wurde am frühen Sonntagmorgen eine Körperverletzung in einer Gaststätte aufgenommen. Dabei beleidigte der eigentlich unbeteiligte Mann die Einsatzkräfte mehrfach. Als er deshalb einer Kontrolle unterzogen werden sollte, verweigerte er die Herausgabe seines Ausweises. Gegen die folgende Durchsuchung wehrte sich der 26-Jährige massiv. Er schlug und trat gezielt nach den Beamten und wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Auf der Dienststelle wurde ihm Blut abgenommen. Der Aggressor und mehrere Beamte wurden leicht verletzt. jei

