26-Jähriger muss vier Jahre in Haft

Frankenthal.Vier Jahre Haft und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt lautet das Urteil am Frankenthaler Landgericht gegen einen 26-jährigen Ludwigshafener. Das Gericht sah es als erwiesen, dass er im Mai 2018 seine damalige Freundin geschlagen und gewürgt hatte. Zudem hatte der Angeklagte gestanden, einen Mann mit einer Waffe bedroht und dessen Smartphone gestohlen zu haben. Verurteilt wurde er wegen Körperverletzung, Bedrohung und schwerer räuberischer Erpressung.

Wie berichtet, war dem Ludwigshafener von seiner Ex-Freundin zunächst vorgeworfen worden, sie mit einem Messer schwer am Oberschenkel verletzt zu haben. Die Aussage hatte sie dann vor Gericht widerrufen.

Tat unter Drogeneinfluss

Den Überfall auf den Mann hatte der Angeklagte hingegen eingeräumt. Der Vorsitzende Richter Uwe Gau erklärte, das Opfer habe man nur „zur Absicherung, um die Sache rund zu machen“, als Zeuge gehört. Ein rechtsmedizinisches Gutachten hatte zudem bestätigt, dass der 26-Jährige zum Tatzeitpunkt unter Einfluss unter anderem von Cannabis und Amphetaminen stand. Nach Ansicht des Gerichts war somit im zweiten Fall eine verminderte Schuldfähigkeit gegeben.

Das Gericht ordnete zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Als „bemerkenswert“ empfand Richter Gau die Aussage des Ludwigshafeners zu Prozessbeginn, sich auch ohne Urteil in eine solche Einrichtung begeben zu wollen, nachdem ein vorheriger Versuch gescheitert war. Ein solcher Aufenthalt sei schließlich „nicht gerade schön“, so Gau. labj

