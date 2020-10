260 Bronzeplatten gestohlen

Ludwigshafen.Von den Urnenmauern auf dem Hauptfriedhof haben Unbekannte in den vergangenen Monaten eine Vielzahl an Bronzeplatten gestohlen. Zwei weitere Diebstähle, die vor dem 15. Oktober begangen wurden, meldete die Polizei am Dienstag. Seit Beginn des Jahres wurden insgesamt rund 260 Schmuckplatten entwendet, sagte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage. Der Polizei wurden seit September zwölf Vorfälle gemeldet.

Der Diebstahl von Bronzeplatten ist nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht auf Ludwigshafen begrenzt. Die Täter haben es offensichtlich auf Kupfer abgesehen, das wertvolle Metall wird weiter verkauft. Deshalb empfiehlt die Verwaltung, Grabplatten aus Stein statt aus Bronze zu montieren. „Seit etwa einem halben Jahr beraten wir dahingehend.“ Der Friedhofsbetrieb werde nun auch alle Nutzungsberechtigten anschreiben und auf die Alternative hinweisen. Von den insgesamt 2800 Urnennischen sind derzeit etwa 1550 belegt.

Zum Schutz vor den Diebstählen hat die Verwaltung das Friedhofsfeld mit den Urnenmauern umzäunt. Es ist nur noch über einen Zugang hinter der Trauerhalle und dem Krematorium zugänglich. Der Hauptfriedhof wird nachts abgeschlossen. Der Sicherheitsdienst habe seine Begehungen intensiviert, so eine Stadtsprecherin. Die Polizei kontrolliere nun ebenfalls auf dem Hauptfriedhof. Die Verwaltung denkt unterdessen über weitere Maßnahmen nach, wie beispielsweise eine verstärkte Befestigung der Bronzeplatten. ott

