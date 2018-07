27-Jähriger in Gewahrsam

Anzeige

Ludwigshafen.Ein 27-Jähriger, der gegen die Eingangstür der Postbankfiliale am Rathausplatz trat, hat sich gegenüber Polizeibeamten sehr aggressiv verhalten. Wie die Behörde gestern mitteilte, hatten Zeugen des Vorfalls am Donnerstag gegen 22.20 Uhr die Polizei benachrichtigt. Als die Beamten die Personalien des 27-Jährigen überprüfen wollten, verhielt er sich renitent. Daraufhin erteilten die Polizisten ihm einen Platzverweis. Diesem kam er auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nach. Auch die Androhung, ihn in Gewahrsam zu nehmen, beeindruckte ihn nicht. Er verließ den Platz nicht. Deshalb wollten die Beamten ihn mit auf die Dienststelle nehmen. Dagegen versuchte er sich zu wehren – jedoch erfolglos. Der 27-Jährige musste schließlich in eine Zelle bei der Polizei. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte. ott