270 000 Besucher feiern beim Stadtfest

Ludwigshafen.Ausgelassen und friedlich haben rund 270 000 Besucher am Wochenende bei der 26. Auflage des Ludwigshafener Stadtfests gefeiert. Wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) gestern mitteilte, waren vor allem die Konzerte auf der Bühne am Berliner Platz Zuschauermagneten: Zu Tim Bendzko, Namika und DJ Felix Jaehn kamen in der Spitze jeweils mehr als 10 000 Menschen.

Rund 250 Sicherheitskräfte waren an den dreieinhalb Tagen in der Innenstadt unterwegs, um die Großveranstaltung zu schützen. „Das Konzept ist aufgegangen, es gab keine größeren Vorkommnisse“, bilanzierte Stadtmarketing-Leiter Stefan Tielkes. Auch die Polizei sprach von einem „ruhigen“ Ablauf. Es wurden lediglich einige kleinere Körperverletzungen registriert.

„Wir hatten tolle Konzerte und sind insgesamt überaus zufrieden. “, so Tielkes. Bereits im Jahr 2017 waren rund 270 000 Menschen zum Stadtfest nach Ludwigshafen gekommen. jei