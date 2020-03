277 Fahrzeuge abgeschleppt

Ludwigshafen.Der sogenannte „ruhende Verkehr“ hält die Ordnungshüter in Mundenheim ganz schön auf Trab. Die Verwaltung hat im vergangenen Jahr 4669 gebührenpflichtige Verwarnungen (im allgemeinen Sprachgebrauch „Knöllchen) verhängt und 277 Autos wegen falschen Parkens abgeschleppt. Die Verkehrsüberwachung stellte dabei keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Tages- und Abendzeiten fest, so die Antwort auf eine CDU-Anfrage in der Ortsbeiratssitzung.

Schwerpunkte mit den meisten „Parksündern“ in Mundenheim sind die Franz-Zang-Straße mit den Berufsbildenden Schulen (669 „Knöllchen“) vor der Karolina-Burger-Straße (563), Oberstraße (532), Donnersbergweg (251), Rheingönheimer Straße (234) und Achtmorgenstraße (201), wo sich die Kfz-Zulassungsstelle befindet.

„Unnötiger Sturm im Wasserglas“

66 Mal wurden Autos von der Franz-Zang-Straße abgeschleppt – hinzu kommen andere Bereiche wie Ernst-Boehe-Straße (19), Zedtwitzhof (17), Krügerstraße und Christian-Weiß-Straße (jeweils 14). CDU-Sprecherin Wilhelma Metzler wünscht sich, dass die Stadt ihre Maßnahmen verstärkt und auch am Wochenende tätig wird.

Sie kritisierte, dass die Verwaltung keinerlei Auskunft über die Kontrollen in den Zeiten nach 20 Uhr und in den sogenannten „engen Straßen“ geben konnte. Dass die Stadt erst danach einräumte, dass es in Ludwigshafen nur noch drei statt 31 enge Straßen mit Halte- und Parkverbot gibt, sei erstaunlich. „Es war ein unnötiger Sturm im Wasserglas“, kritisierte die Union.

Mit einer besseren Mobilität der Mundenheimer hat ein erneuter Antrag zu tun, den Grünen-Sprecherin Kathrin Lamm unterstützte: Die Bahn soll ihre Fahrpläne so gestalten, dass in Mundenheim (und auch in Rheingönheim) mehr Züge als bisher halten. SPD-Stadtrat Holger Scharff, der anstelle der erkrankten Ortsvorsteherin Anke Simon die Sitzung leitete, ist skeptisch: „Gefühlt stellen wir einen solchen Antrag seit sieben Jahren – passiert ist bisher nichts.“ Nach Angaben des Bahn-Zweckverbandes habe die Einrichtung der Zusatzhalte als Notmaßnahme Ende letzten Jahres „zu erheblichen Verwerfungen, erhöhter Unpünktlichkeit der S-Bahnen und Anschlussverlusten“ geführt. rs/ott

