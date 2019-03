300 Teilnehmer bei Demo gegen rechte Gewalt in Ludwigshafen

Ludwigshafen.„LU bunt statt braun” – das wünschen sich viele Bürger der Stadt und nahmen dafür am Samstag an einer Demonstration durch die Ludwigshafener Innenstadt teil. Dazu aufgerufen hatte das Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus Ludwigshafen, und es war gleichzeitig die Eröffnungsveranstaltung der Aktionstage, die bis 23. März laufen. An die Demo mit rund 300 Teilnehmern schloss sich eine kurze

