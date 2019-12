316 200 Euro fließen in Haltestellen

Ludwigshafen.Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in Ludwigshafen mit 316 200 Euro. Das kündigte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag an. Der Landesbetrieb Mobilität werde in den nächsten Tagen den Zuwendungsbescheid erlassen. Eingesetzt werden sollen die Mittel in Absprache mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) für den Umbau der Haltepunkte Knappwegstraße, Ostringplatz, Oggersheim-Friedhof, Wolfsgrube und Edigheim-Friedhof.

Vorgesehen seien die Erneuerung der Bordsteine für Niederflurbusse und eine Anhebung der Warteflächen. Damit soll künftig ein nahezu ebenerdiger Ein- und Ausstieg möglich sein. Daneben sollen die Haltestellen auf die Bedürfnisse von Sehbehinderten ausgerichtet werden. „Wir wollen den bestmöglichen Nahverkehr für alle Bürger, insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigungen“, so Wissing. Die Gesamtkosten für den Ausbau liegen bei 475 000 Euro. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019