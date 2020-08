328 Wohnungen statt Büros

Ludwigshafen.Für ein großes Wohnprojekt im Stadtteil Süd hat der Bau- und Grundstücksausschuss am Montagabend den Weg freigemacht. Auf dem bisherigen Gelände der Pfalzwerke an der Kurfürstenstraße errichtet die Mannheimer Pro Concept AG 328 Wohnungen. Mit großer Mehrheit beschlossen die Fraktionen den Bebauungsplan. Es entsteht auch eine viergruppige Kita. Dies ist deshalb so bedeutsam, weil in dem Stadtteil seit Jahren mehr als 300 Kitaplätze fehlen.

Christoph Heller (CDU), Ortsvorsteher der südlichen Innenstadt, freute sich über einen „tollen Tag“. Das Vorhaben habe die passende Infrastruktur. Denn anders als bei vielen früheren Projekten werde gleich auch eine Kita gebaut. David Guthier (SPD) sprach von einem guten Kompromiss nach einer schwierigen Abwägung, auch wenn die Bauzeit eine Belastung für die Anwohner bedeute. Erfreulich seien aber viele andere Aspekte, etwa dass viele Ladestationen für Elektomobilität vorgesehen seien und das Quartier eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr habe. Maike Jurk (AfD) lobte, dass das Baugebiet für junge Familien geeignet sei. Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat) lehnte indes das Vorhaben ab, weil insgesamt zu große Baukörper vorgesehen seien.

Bei der Offenlage der Pläne im Juli waren 23 Stellungnahmen eingegangen. Danach hatte die Verwaltung einige Einwendungen aufgenommen. So wurde etwa die Zahl der Parkplätze von ursprünglich 278 auf 406 erhöht. Die Architektur der Gebäude wurde verändert und leicht abgespeckt, zudem entfiel ein baulicher Querriegel. Zum Schutz der Platanen werden nun Vorgärten angelegt. Eine Bürgerinitiative hatte eine massive Erhöhung des Verkehrsaufkommens und eine Verschlechterung der Luftqualität befürchtet.

Der denkmalgeschützte Altbau der Pfalzwerke-Hauptverwaltung bleibt erhalten. Der Energieversorger wird sein Domizil in einen Neubau an der Wredestraße verlegen, dafür erfolgt der Spatenstich am Mittwoch.

Mit großer Mehrheit billigte der Bauausschuss auch ein anderes Großvorhaben an der Rheinallee. Auf dem ehemaligen Halberg-Areal will die GeRoEstate AG (Bellheim) ab 2021 mit dem Immobilienfonds Aberdeen Standard Investments AG 540 Wohnungen errichten – inklusive Studentenappartements. Diese Pläne werden nun offengelegt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020