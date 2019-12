33-Jährigen beraubt

Ludwigshafen.Drei Männer haben einen 33-Jährigen aus Bad Kreuznach beraubt und dabei Geld in unbekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ihn ein 35-Jähriger unter einem Vorwand in eine Passage in der Innenstadt gelockt. Dort warteten zwei weitere unbekannte Tatverdächtige. Der 35-jährige verlangte von dem 33-Jährigen Schulden zurück, was dieser verweigerte. Beim anschließenden Handgemenge zwischen den vier Personen ging der 33-Jährige zu Boden und ließ seine Tasche fallen. Zwei Täter nahmen sie und das Bargeld an sich und flüchteten. Den 35-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Der 33-Jährige und der 35-Jährige wurden leicht verletzt.

Ein Unbekannter hat einer 78-jährigen Frau am Samstagnachmittag in der Innenstadt von hinten die Handtasche entrissen. Die Seniorin hatte noch versucht, die Tasche festzuhalten. Die Frau blieb bei dem Überfall unverletzt. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0621/963-21 22. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019