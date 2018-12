33-Jähriger bedroht seine Mutter

Ludwigshafen.Mit zahlreichen Beamten und einem Diensthund musste die Polizei zu einem Einsatz in Oggersheim ausrücken. Dort sollten sie einen Mann aus der elterlichen Wohnung verweisen, der seine Mutter bedrohte. Der 33-Jährige sei bereits als gewalttätig und als Drogenkonsument bekannt gewesen, hieß es am Wochenende in einer Pressemitteilung. Auch als die Polizisten vor Ort ankamen, trat er äußerst aggressiv auf. Ein Beamter richtete einen sogenannten Taser, eine Elektroschock-Pistole, auf den 33-Jährigen. Daraufhin habe der Mann sich nicht mehr widersetzt und die Wohnung verlassen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Bedrohung zu, außerdem sprach die Polizei ein Näherungsverbot aus. fab

