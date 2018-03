35 000 Besucher auf der Eisbahn

Anzeige

Ludwigshafen. Der Eis- und Rollsport-Club Ludwigshafen (ERCL) hat eine anstrengende Saison auf der Eisbahn an der Saarlandstraße hinter sich. „Ab Dezember ist unser Eismeister krankheitsbedingt ausgefallen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Rüdiger Arlt. „Die Aufgaben haben sich dann acht Mitglieder aufgeteilt.“ Trotz dieses unvorhergesehenen Mehraufwands blicken Arlt und Vanessa Walz, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, zufrieden auf die rund vier Monate dauernde Eiszeit zurück. „Das Wetter war insgesamt in Ordnung. Ein paar mehr Wochenenden mit kalten Temperaturen und Sonnenschein hätten unser Ergebnis sicher noch etwas besser ausfallen lassen“, sagt Walz. Gerade der verhältnismäßig warme Januar habe mit hohen Stromkosten zu Buche geschlagen. 14 000 Euro habe der Verein allein in diesem Monat zahlen müssen. „Im Februar war es zum Vergleich nur die Hälfte“, so Arlt. Trainingseinheiten hätten jedoch aufgrund der Witterung nicht ausfallen müssen.

Der Umsatz entspreche ungefähr dem Ergebnis aus dem Vorjahr, berichtet Walz, ohne Zahlen zu nennen. Zwischen November und Anfang März - vor zwei Wochen endete die Saison - seien rund 35 000 Besucher auf die Eisbahn in Mundenheim gekommen. „Das sind etwas mehr als in der Vorsaison“, berichtet Arlt. Gerade der Schulsport sei gut angenommen worden. Daneben wurde jeden Samstag eine kostenlose Laufschule für Fahranfänger angeboten. An den Wochenenden konnten die Besucher bei der Eisdisco zu Musik ihre Runden drehen. Durchgängig gibt es im Winter beim ERCL den Eishockey-Betrieb. Zwei Mannschaften starten regelmäßig in Deutschlands größter Hobby-Liga, der DPL. „Auch im Jugendbereich haben wir Mannschaften, dort wünschen wir uns noch mehr Zulauf“, berichtet Arlt. Die teure Ausrüstung, die viele Eltern abschrecke, könne beim Verein ausgeliehen werden.

Große Hoffnungen setzen Walz und Arlt in die möglichst baldige Wiedereröffnung der zweiten, kleineren Eisfläche. Seit einem Unfall im Oktober 2016, bei dem der giftige Stoff Ammoniak durch ein Leck ausgetreten war, ist diese gesperrt. Bevor sie wieder in Betrieb genommen werden kann, müssen die Verantwortlichen das Ergebnis eines Verfahrens abwarten, das derzeit noch bei der Staatsanwaltschaft in Frankenthal liegt. „Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr Klarheit bekommen. Durch die wegfallenden Eiszeiten und Vermietungen brechen uns Einnahmen weg“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Für die kommende Saison werde es mit der Wiedereröffnung wohl noch nicht reichen.