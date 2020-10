35 Liter Ameisensäure laufen in Nachtweide aus

Ludwigshafen.35 Liter Ameisensäure sind am Montag in einer Ludwigshafener Lagerhalle in der Nachtweide ausgelaufen. Die Feuerwehr nahm nach eigenen Angaben in Chemikalienschutzkleidung die Ameisensäure mit Bindemittel auf und sicherte den defekten Behälter in einem Überfass. Für die Umgebung habe zu keiner Zeit eine Gefährdung bestanden.

Die Einsatzkräfte waren um 14.41 Uhr zu dem Gefahrstoffaustritt gerufen worden. In der Lagerhalle für Gefahrstoffe waren beim Umlagern einer Palette mehrere Kleingebinden mit 85-prozentiger Ameisensäure beschädigt worden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

