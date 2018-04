35 Tonnen Sand für das Ufer

Anzeige

Ludwigshafen.Die Rasenflächen am Ufer bleiben noch abgesperrt. Sichtbar sind die Grasnarben, unter denen Rohre einer neuen Beregnungsanlage für die Liegewiesen verlegt wurden. „Zugleich haben wir die Steuerung automatisiert“, berichtet Hans-Jürgen Beringer, Vorsitzender des Fördervereins, der das Bliesbad betreibt. Bis zum Start der Freibadesaison an Pfingstsonntag, 20. Mai, sind aber noch andere Arbeiten zu erledigen. So lässt der Verein rund 35 Tonnen Sand ankarren und verteilt in den nächsten Wochen den weichen Untergrund am Ufer. „Damit bieten wir den Badegästen und vor allem den Kindern einen bequemen Zugang zum Weiher.“

Erfreuliches kann Beringer auch in anderer Hinsicht berichten. Dank des guten Zuspruchs im vergangenen Jahr mit 50 000 Besuchern hat der Verein ein kleines finanzielles Polster – so dass die Eintrittspreise nicht erhöht werden. „Wir wollen ein Familienbad mit erschwinglichen Eintrittspreisen bleiben“, stellt der Vereinschef klar. Diese Aussage gilt ungeachtet der zahlreichen Investitionen, die fällig wurden.

Förderverein Der Förderverein betreibt seit 1995 das Bliesbad, das damals von der Stadt geschlossen werden sollte. 50 000 Gäste strömten im vergangenen Jahr ins Bad. Hinzu kamen etwa 8000 Kinder, die keinen Eintritt bezahlen. Die Badesaison wird am Sonntag, 20. Mai, um 11 Uhr gestartet. Der Biergarten öffnet bereits am 14. April. Das Sommerfest steigt am 9. Juni, eine WM-Party am 23. Juni. Die Eintrittspreise bleiben unverändert: Erwachsene zahlen zwei Euro, Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche einen Euro. Die Familienkarte kostet 80 Euro. Der Förderverein bezahlt Platzwart, Kassierer und Reinigungskraft und bekommt dafür einen städtischen Zuschuss von 15 000 Euro. Der Verein hat 310 Mitglieder. Hans-Jürgen Beringer (59) ist seit zwei Jahren Vorsitzender.

„Mehr können wir nicht schultern“

Die Stromversorgung musste von der Hauptverteilstation bis zur Werkstatt erneuert werden – mit Kosten von 14 000 Euro. Die Dachsanierung der Gaststätte schlug mit 3500 Euro zu Buche. Für 1950 Euro schaffte der Verein einen neuen Container an, um die Liegen besser zu lagern, und erneuerte die Tür zum Kassenbereich für 2000 Euro. Dabei stellte er auch neue Hinweisschilder am Eingang auf. „Dies war eine Anregung eines Badegastes, der dafür gleich 150 Euro gespendet hatte“, freut sich Beringer. Deutlich teurer ist hingegen der Austausch der Beregnungsanlage, dafür muss der Verein 20 000 Euro locker machen.