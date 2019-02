36-Jähriger muss in Haft

Ludwigshafen.Das Frankenthaler Landgericht hat einen 36-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Das teilte ein Gerichtssprecher gestern auf Anfrage mit. Die Erste Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Somalier am 29. Juli des vergangenen Jahres auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen einen Landsmann mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und verletzt hatte. Das Opfer erlitt einen vier Zentimeter langen Schnitt am Hals, der operiert werden musste.

Angeklagt war der Mann wegen versuchten Totschlags, denn er habe bei der Attacke billigend in Kauf genommen, dass sein Kontrahent sterbe. Zu Gunsten legte die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten jedoch aus, dass dieser nicht ein zweites Mal zugestochen habe, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte. Juristen bezeichnen das als „Rücktritt vom Versuch“. Die Kammer selbst habe betont, dass ein einzelner Stich in Richtung Hals nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs nicht mehr zwangsläufig für eine Inkaufnahme des Todes reiche. Beim Angeklagten, der zudem stark alkoholisiert war, bestünden daran erhebliche Zweifel. Dennoch sei der Angriff mit der Flasche eine „massive“ gefährliche Körperverletzung.

