3,6 Millionen Euro für Ausbau

Ludwigshafen.Rund 2,4 Millionen Euro fürs Jahr 2019 und 6,8 Millionen Euro für 2020 – das sehen die Haushaltsansätze für Friesenheim vor. Diese wurden von Vertretern der Stadtkämmerei im Ortsbeirat vorgestellt. Größter Posten ist erwartungsgemäß der Ausbau der Linie 10. Dafür werden mehr als 3,6 Millionen Euro eingeplant. Details zum Ausbau werden in einer Sondersitzung mit dem Bau- und Grundstücksausschuss am Montag, 26. November, vorgestellt.

Für die Kanalsanierung sind 2019 fast 2,4 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Investitionen in Höhe von 1,1 Millionen Euro sind für Fassaden- und Brandschutzarbeiten in der Eberthalle vorgesehen. „Dann ist der Brandschutz super, nur die Halle liegt immer noch brach“, bemängelte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). Es fehle ein Gesamtkonzept, weil die Fassade völlig kaputt sei und dringend saniert werden müsste. Hier werde der Bedarf noch ermittelt und ein Konzept mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) abgestimmt, so die Kämmerei.

Baumfällaktion überrascht

Für die Erweiterung der Rupprecht-Grundschule sind 2019/20 lediglich Planungskosten eingestellt, da das Schulamt den künftigen Raumbedarf ermitteln muss. Für die Grund- und Realschule plus sind 1,9 Millionen Euro vorgesehen. Dort muss in den Brandschutz und die „Wasserhygiene“ der Sporthalle investiert werden. Sonst drohen Legionellen in den Duschen.

Stabil gehalten werde der Straßenausbaubeitrag im Bezirk von derzeit zehn Cent. „Wir begrüßen, dass es keine Erhöhung gibt und trotzdem Maßnahmen geplant sind“, sagte Constanze Kraus (CDU). Christian Schreider (SPD) mahnte an, „dass nicht die Friesenheimer mit ihren Beiträgen die Sanierungskosten der Durchgangsstraßen tragen“ sollten. Zudem müssten zusätzliche Halteverbote für die bessere Durchfahrt von Feuerwehrautos ausgesprochen werden. „An Engstellen in der Teich- und Ziegelgasse muss gehandelt werden“, betonte Henkel. Es handele sich um den Wegfall von höchstens vier Plätzen.

Überrascht zeigte sich Henkel vom Tempo der Baumfällaktion in der Ebertstraße: „Das wurde uns anders geschildert.“ Er hofft, dass Sanierung und Neupflanzung im gleichen Tempo über die Bühne gehen.

Vorgestellt wurden auch Pläne zur Modernisierung der Heizkessel im Müllheizkraftwerk der GML (wir berichteten). Ab Sommer 2019 beginnen die Bauarbeiten. hbg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018