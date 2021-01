38-Jähriger bespuckt Polizisten

Ludwigshafen.Nach einem Streit in einem Mehrparteienhaus in der Georg-Büchner-Straße ist ein 38-Jähriger aggressiv und beleidigend gegenüber Polizisten geworden und hat diese bedroht. Nach Behördenangaben legten die Beamten ihm Handschellen an und zogen ihm eine Spuckschutzhaube über, da er zu spucken begonnen hatte. Weil die Polizei davon ausging, dass der 38-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021