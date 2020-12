39 Infizierte in Pflegeheim gemeldet

Ludwigshafen.Nach dem Hans-Bardens-Haus vor einigen Wochen ist nun auch im zweiten Alten- und Pflegeheim in Trägerschaft des Klinikums Ludwigshafen, dem Haus Friesenheim, das Coronavirus ausgebrochen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt, sind insgesamt 30 von 120 Bewohnern und neun von etwa 100 Mitarbeitern positiv getestet worden. Anfang vergangener Woche sei bei den regelmäßigen Screenings eine Infektion bei einer Mitarbeiterin aufgefallen. Anschließend seien alle Bewohner und Mitarbeiter ihres sowie des angrenzenden Wohnbereichs abgestrichen worden. „Am Freitagabend war dann klar, dass weitere Bewohner und Mitarbeiter in den beiden Bereichen infiziert sind“, so die Sprecherin.

Daraufhin habe das Klinikum angeordnet, sämtliche Bewohner und Mitarbeiter des Hauses zu testen. Dabei seien in einem weiteren Wohnbereich Infektionen festgestellt worden. Einer von vier Wohnbereichen ist bislang noch nicht betroffen. „Wir haben bereits am Freitagabend dafür gesorgt, dass ein Kontakt der Bewohner untereinander soweit irgendmöglich unterbleibt, für das gesamte Haus ein Besuchsverbot ausgesprochen“, so die Sprecherin.

Die nächste Testrunde soll an diesem Donnerstag erfolgen. „Nach den Erfahrungen, die wir mit dem Infektionsgeschehen in den vergangenen Monaten gemacht haben, müssen wir leider davon ausgehen, dass noch weitere Infektionen hinzukommen“, sagt die Sprecherin. Den betroffenen Bewohnern und Mitarbeitern gehe es bislang gut. Sie werden engmaschig medizinisch betreut. „Stationäre Aufnahmen waren bis dato keine erforderlich.“

Die Lage im Alten- und Pflegeheim Hans Bardens in der Gartenstadt, wo es vor einigen Wochen mehrere Infektionen und Tote gab, sei derzeit ruhig, es gebe keine Infektionen. Im Klinikum ist die Zahl der behandelten Covid-Patienten auf 94 gesunken, 21 davon liegen auf der Intensivstation.

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen wieder unter den Wert von 400 gesunken und liegt aktuell bei 390,9. Das meldete das Gesundheitsministerium am Mittwochnachmittag. Die Gesamtzahl der Fälle stieg um 105 auf 3607. Daneben wurde ein neuer Todesfall gemeldet, es war der 43. in der Chemiestadt seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Als genesen gelten inzwischen 1982 Patienten, akut infiziert sind 1582 Menschen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020