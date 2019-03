39 Parkplätze fallen weg

Ludwigshafen.Die Autos werden immer breiter – dafür nimmt die Moral stetig ab. Einfahrten, Kreuzungen oder Zebrastreifen werden vielfach zugeparkt. „Viele sehen Verkehrszeichen nur noch als Dekoration an“, klagt der Oppauer Ortsvorsteher Udo Scheuermann (SPD). Wenn Feuerwehr oder Rettungsdienste behindert werden, kann das Leben kosten. Deshalb erfolgten Sicherheitsbefahrungen in allen Ortsteilen, mit dem Ergebnis, dass in engen Straßen Parkplätze wegfallen. In Oppau sind es 21, in Edigheim 18, nur die Pfingstweide bleibt verschont.

„In der Hauptsache trifft es Straßen, in denen das Parken ohnehin noch nie erlaubt war“, sagte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) im Ortsbeirat im Beisein zahlreicher Anwohner. Nicht mehr geduldet werde das Parken im Kreuzungsbereich und auf Unterflurhydranten. Halteverbote gebe es punktuell in der Gabelsberger-, Gutenberg-, Kurt-Schumacher-, Karolinen-, Steinbach- August-Bebel-, Edigheimer- und Zeppelinstraße.

Die Wilhelmstraße wird dieses Jahr für 270 000 Euro als verkehrsberuhigter Bereich unter Beibehaltung der Einbahnstraßenregelung ausgebaut, so dass dort keine Maßnahmen in puncto Parkverbot vorgesehen sind. In Edigheim ist vor allem die Badgasse betroffen, wo acht von 16 Parkplätzen wegfallen. Betroffen sind auch die Gunterstraße, Lang- und Silbergasse. Ersatzparkplätze, so die Stadt, könnten keine geschaffen werden. Scheuermann appellierte an alle Besitzer von Garagen und Hofeinfahrten, diese entsprechend ihrem Zweck zu nutzen.

Die Verkehrssicherheit erhöhen will die Stadt durch den 700 000 Euro teuren Umbau der Einmündung Friesenheimer-/Langgartenstraße. Ein Kreisverkehr, wie von Ortsbeiräten angeregt, ist aber nicht vorgesehen. Der würde zu Hauptverkehrszeiten zu erheblichen Rückstaus führen. Stattdessen soll es eine Ampelanlage geben und Querungshilfen (Verkehrsinseln) für Fußgänger- und Radfahrer. Zur Verbesserung der Fahrbahnführung müssen zwei Bäume weichen.

Bäckerei muss umziehen

Schließen muss die Oppauer Dampfnudelbäckerei in der Gabelsberger-/Ecke Bauhausstraße nach Beschwerden aus der Nachbarschaft. Von dort aus werden Stände auf Wochenmärkten in der ganzen Region seit 1996 beliefert. Der Geruch und der Lieferverkehr stören die Nachbarn. Angedacht ist ein Ersatzstandort im Ruchheimer Gewerbegebiet. hbg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019