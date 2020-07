40 Autos versteigert

Ludwigshafen.Die Stadtverwaltung versteigert am Donnerstag, 30. Juli, mehr als 40 gebrauchte Fahrzeuge. Interessierte können die Autos von 9 bis 13 Uhr auf den beiden Standorten Achtmorgenstraße 9 und Robert-Mayer-Straße 6 besichtigen. Schriftliche Gebote müssen bis 13 Uhr abgegeben werden. Nach 15 Uhr wird bekanntgegeben, wer den Zuschlag erhält. Versteigert werden abgemeldete oder nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, die von der Verwaltung aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt wurden. Für die Autos liegen in der Regel keine Fahrzeugpapiere und Schlüssel vor, Probefahrten sind nicht möglich. Der Gebrauchszustand der Fahrzeuge ist unbekannt, es wird für diese weder Garantie noch Gewährleistung übernommen. Die Abgabe von Geboten verpflichtet die Bieter zur Abnahme sowie zur Barzahlung am Tag der Versteigerung. Nachverhandlung sind nicht möglich. Die Fahrzeuge sind innerhalb von drei Tagen vom Gelände abzuholen. ott

