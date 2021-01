40-Jähriger fährt mit Roller in Tankstellengebäude

Ludwigshafen.Ein 40-Jähriger ist am Sonntag mit seinem Roller in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann aufgrund von Alkohol die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in das Tankstellengebäude. Dabei beschädigte er die Glasschiebetür. Der Rollerfahrer entfernte sich laut Polizei anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Die Beamten konnten den Mann in der Nähe festnehmen. Ein Alkoholtest habe 2,79 Promille ergeben, zudem besitze er keinen Führerschein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

