40 Millionen Euro für Anbau

Ludwigshafen.Die Erweiterung des Marienkrankenhauses ist einen großen Schritt vorangekommen. Das Land unterstütze den Ausbau mit einem Zuschuss von 39,7 Millionen Euro, teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit. Der kirchliche Träger plant ab 2020 einen viergeschossigen Neubau auf dem Gelände in der Gartenstadt sowie ein Parkhaus mit 205 Stellplätzen. Die Gesamtkosten betragen rund 49 Millionen Euro.

Durch die Erweiterung an der Salzburger Straße entstehen 43 Betten für die Kinderklinik und neun Betten für den Palliativbereich. Hinzu kommen fünf Operationsräume und 25 Betten für die Intensivstationen, die künftig direkt neben den Operationssälen liegen. Die zentrale Sterilgutversorgung wird an den OP im ersten Obergeschoss angebunden, so dass die Abläufe in der Materialversorgung nach Angaben des Ministeriums erheblich verbessert werden.

Palliativstation wird verlegt

Kurze Wege erleichtern die Abläufe. Dieser Aspekt gilt auch für die Kinderklinik samt Notfallambulanz. Diese Bereiche sind bislang im zwei Kilometer entfernten St. Annastiftskrankenhaus untergebracht und sollen ins Marienkrankenhaus integriert werden.

Durch einen Umzug wird auch die Unterbringung der Patienten der Palliativstation verbessert. Sie wird in das Erdgeschoss verlagert und erhält einen separaten Eingang. Während das Land den Anbau mit 27,2 Millionen Euro aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm fördert, fließen 12,5 Millionen Euro für die Kinderklinik teilweise aus Mitteln des Krankenhausstrukturfonds.

Die SPD-Landtagsabgeordneten Anke Simon und Heike Scharfenberger werteten dies als gute Nachricht für die Gesundheitsversorgung in der Stadt und Region. Zumal die Kliniken jährlich auch Pauschalbeträge für medizinische Geräte und Mobiliar erhalten.

Die CDU begrüßt zwar ebenfalls die Zusage, sieht aber zugleich das Land in der Pflicht, „auch grundlegende Baumaßnahmen“ am Ludwigshafener Klinikum zu fördern. Dort müssen die Häuser B und D saniert werden. „Nachdem die Ludwigshafener Krankenhäuser in den vergangenen Jahren nur geringe Investitionsmittel erhalten haben, ist es an der Zeit, den Investitionsstau zu beheben“, fordert Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019