400 000 Euro fließen in Forschung

Hochschulpräsident Peter Mudra (l.) und Minister Konrad Wolf. © MWWK/Sämmer

Ludwigshafen.Die Hochschule Ludwigshafen hat sich eine finanzielle Unterstützung des Landes in Höhe von 405 000 Euro bis zum Jahr 2023 gesichert. Wie die Bildungseinrichtung am Donnerstag mitteilte, unterzeichneten Präsident Peter Mudra und Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) in Mainz die „Zielvereinbarung zum Landesprogramm Forschungsinitiative Rheinland-Pfalz“, die der Förderung zugrunde liege. Die Finanzmittel seien für die Weiterentwicklung der Forschungsausrichtung auf das zentrale Handlungsfeld „Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft“ vorgesehen. „Mit diesem Geld werden wir insbesondere Forschungsinitiativen an unserer Hochschule, die auf relevante Projektanträge abzielen, unterstützen und dabei für unsere Forschenden zielgerichtet sachbezogene und personelle Mittel bereitstellen“, sagte Mudra.

Doktoranden kehren zurück

Der Präsidiumsbeauftragte für Forschung und Transfer, Marcus Sidki, hob die starke Vernetzung der Forschung innerhalb der Hochschule sowie mit ihren Partnern außerhalb hervor. Die Ludwigshafener Hochschule habe sich in den vergangenen Jahren zu einem anerkannten wissenschaftlichen Partner entwickelt. Das zeige sich nicht zuletzt an der konstant hohen Zahl an Promotionen, die man mit Universitäten gemeinsam durchführe. „Die ersten unserer Doktoranden sind nach mehrjähriger Tätigkeit in der Wirtschaft nunmehr über erfolgreiche Berufungsverfahren als Professoren an die Hochschule zurückgekehrt“, berichtete Sidki. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019