42 000 Euro Schaden

Anzeige

Ludwigshafen.Chaosfahrt im Süden Ludwigshafens: Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat ein bislang unbekannter Täter dort mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hat der Unbekannte am Freitagabend gegen 18.50 Uhr in der Krügerstraße einen nicht abgeschlossenen Lieferwagen entwendet, der dort für einen Umzug abgestellt war. Da der Besitzer den Schlüssel im Fahrerraum gelassen hatte, konnte der Autodieb bequem flüchten: Schnell beschleunigend raste er davon und touchierte bereits in der Krügerstraße erste, am Straßenrand geparkte Fahrzeuge.

Zeugen gesucht

Desweiteren wurden auch beschädigte Autos in der benachbarten Weinbietstraße gefunden, hier wurde auch eine Mauer gerammt. Der Dieb des Lieferwagens beendete seine Kamikazefahrt schließlich in der Wasgaustraße, wo das Auto verlassen aufgefunden wurde. Insgesamt wurden die Mauer und sieben Fahrzeuge beschädigt, der Gesamtschaden liegt bei 42 000 Euro. Hinweise zu dem Täter, auch ob er vielleicht selbst fahruntüchtig war, sind bisher nicht bekannt. Anwohner und Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich unter 0621/9 63 21 22 bei der Polizei melden.