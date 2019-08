42-Jährige überfallen

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat eine 42-jährige Frau in der Nacht zum Donnerstag in der Maudacher Straße überfallen und die Handtasche geraubt. Nach Polizeiangaben lief die Frau gegen 4.15 Uhr zur Arbeit, dabei folgte ihr ein Mann in einigem Abstand auf der Straße. Plötzlich nahm er sie von hinten in den Schwitzkasten und versuchte, ihr den Mund zuzuhalten. Daraufhin biss die 42-Jährige ihm in die Hand. Der Unbekannte ließ aber nicht ab, sondern zog sie auf eine Grünfläche und stieß sie zu Boden. Er entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Bruchwiesenstraße. Die 42-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare und trug eine Jeans sowie eine schwarze Jacke mit Reißverschluss. Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. ott

