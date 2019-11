44-jährige Ludwigshafenerin singt bei „Das Supertalent“

Die Ludwigshafenerin Nicole Lermig bei ihrem Auftritt. © TVNOW/Stefan Gregorowius

Ludwigshafen.Die 44-jährige Nicole Lermig aus Ludwigshafen steht am kommenden Samstag, 9. November, bei der RTL-Fernsehsendung „Das Supertalent“ auf der Bühne. Dort stellt sie sich in Folge neun der Jury um Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi. Lermig ist dreifache Mutter und zieht ihre Kinder im Alter von zwei, 14 und 17 Jahren seit einer Scheidung allein groß. „Ich bin im Moment Hausfrau und Mama“, wird die Ludwigshafenerin in einer Mitteilung zitiert.

Vor ihrem gesanglichen Auftritt auf der Supertalent-Bühne hat die 44-Jährige großen Respekt. „Das ist schon was anderes, als im Kirchenchor, auf Hochzeiten oder Geburtstagen zu singen“, sagt sie. Dabei macht ihr das Publikum weniger sorgen als die Juroren. „Dieter ist ja schon sehr kritisch. Das Lied, das ich singe, hängt ihm wahrscheinlich schon zu den Ohren raus.“ Trotzdem hat sich Nicole Lermig den Titel „I will always love you“ von Whitney Houston ausgesucht. „Balladen sind einfach meine Welt“, erklärt sie. Dabei hätte ihr ehemaliger Job als Verkäuferin bei Harley Davidson eher auf eine rockige Nummer schließen lassen. Ob Lermig die Jury überzeugen kann, zeigt sich am Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.11.2019