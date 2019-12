45 Dinge zum Mitnehmen

Ludwigshafen.„Ludwigshafen ist der Trendsetter“, sagt die Bibliothekarin Annabell Huwig mit strahlenden Augen: Zusammen mit ihrem Kollegen Marco Teufel führt sie die Stadtbibliothek in Richtung Zukunft: Die Zeiten, in denen es dort nur Bücher auszuleihen gab, sind vorbei. Jetzt gibt es dort auch die „Bibliothek der Dinge“, in der 45 praktische, spannende und nützliche Gegenstände zum Ausleihen vorhanden sind – etwa eine Nähmaschine, eine Fußball-Torwand oder ein Teleskop. „So etwas gibt es hier in der Region noch nicht“, sagt Huwig, „weder in Mannheim noch in Heidelberg.“

Ausprobieren statt Kaufen

Längst hat sich insbesondere bei Jugendlichen herumgesprochen, dass es im dritten Stock der Stadtbibliothek eine ganz neue Welt gibt: „Makerspace“ heißt sie, dort wird klassisch genäht, digital gespielt, trendig produziert. Dort entstehen auch Freundschaften, so Huwig: „Die Jugendlichen sind unter Gleichgesinnten, die die selben Interessen haben und gemeinsam etwas machen.“ Dabei ist der „Makerspace“ offen für alle Altersklassen und für alle Bibliotheksbesucher.

Eine Weiterentwicklung ist die „Bibliothek der Dinge“: Die Gegenstände sind ab sofort auch ausleihbar, die Benutzer können sie mit nach Hause nehmen und dort in aller Ruhe ausprobieren. „Nachhaltigkeit ist dabei ein ganz wesentlicher Aspekt“, ergänzt Teufel: „Hier können die Besucher erst einmal etwas ausprobieren, ohne gleich teure Anschaffungen machen zu müssen.“ Wer einmal ein Schlagzeug oder eine E-Gitarre spielen möchte, kann sich die Instrumente in der Bibliothek der Dinge ausleihen. „Das ist umweltbewusster Konsum“, so Teufel, „Ausleihen statt Kaufen bedeutet auch weniger Verpackungsmüll.“ Darüber hinaus gibt es aber auch viele praktische Dinge, die man nur ganz selten benötigt. Beispielsweise ein Laminiergerät, eine Nähmaschine, einen Digitalisierer für alte Dias oder einen Konvertierer, der alte Kassetten auf mp3 digitalisiert: „Viele Menschen können sich solche Geräte gar nicht leisten“, sagt Huwig, „und wenn die dann auch nur ein Mal verwendet werden, ist ausleihen ohnehin besser als kaufen.“

Erste Artikel schon reserviert

Die Idee stammt aus England und den USA, dort ist die Sache schon populär. In Ludwigshafen sind nun ebenfalls Dinge ausleihbar. Das Geld für die Anschaffung kommt aus Fördermitteln, aus Landeszuschüssen und auch aus den Mitteln der Bibliothek. In die fünf Gruppen Sport, Musik, Forschung, Technik und Digitales sowie Kreativität lassen sich die Dinge einteilen. Wikinger-Schach, eine Slackline, ein Tischtennis-Set, ein Mikroskop, eine Polaroid-Kamera, eine Webcam, ein Fotostudio, eine Occulus Go, ein 3D-Drucker für die Hand, Einsteiger-Computer und noch vieles mehr ist vorhanden.

Es dauerte am Samstag auch nicht lange, bis der erste Kunde da war: Theo Neteltsidis kam mit seiner Mutter, um sich eine Virtual-Reality-Brille auszuleihen. „Der hat die ganze Nacht nicht geschlafen, der ist schon ganz aufgeregt“, erzählte sie. Da er noch keine 18 Jahre alt ist, muss seine Mutter mitkommen. Vier Wochen hat er jetzt Zeit, in die virtuelle Realität abzutauchen: „Ich werde die Brille auf meinem Youtube-Kanal vorstellen“, sagt er. Da war er schneller als Initiator Marco Teufel, denn auf die Frage, was er sich als erstes ausleihen würde, nannte er die Virtual-Reality-Brille: „Das würde mich interessieren.“ Aber die ist nun schon weg. Annabell Huwig würde sich die Polaroid-Kamera ausleihen: „Sie ist so cool, die ist trendig“, sagt sie- Aber auch sie hätte kein Glück gehabt: Die Kamera ist für den ersten Kunden schon reserviert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019