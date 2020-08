Ludwigshafen.Die Verwaltung hat einen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro für die Anschaffung digitaler Endgeräte in den Schulen erhalten. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) überreichte am Donnerstag mit Ulrich Link, Vorstandsmitglied der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz, den Förderbescheid an Kämmerer Andreas Schwarz. Damit können mehr als 4700 Laptops und Tablets beschafft werden, sagte die Ministerin.

Die Förderung aus dem DigitalPakt-Zusatzprogramm des Bundes komme 47 Schulen in Ludwigshafen zugute. „Bildungschancen dürfen nicht an der digitalen Ausstattung von Schülern scheitern“, so Hubig. Tausende Schüler, die bislang nicht über solche Geräte verfügten, könnten nun für das heimische Lernen ausgestattet werden, so Schwarz. ott

