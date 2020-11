49 neu – 49 genesen

Ludwigshafen.Das Infektionsgeschehen in Ludwigshafen bewegte sich am Wochenende auf einem einigermaßen konstanten Niveau. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag meldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium 1124 aktuell infizierte Personen und damit eine geringfügig niedrigere Zahl als am Freitag (1148 Fälle). Kurioserweise kamen von Samstag auf Sonntag genauso viele Neuinfektionen hinzu wie sich

...