50 000 Euro Sachschaden

Der Tesla (links) bockte den Sharan regelrecht auf.

Ludwigshafen.Einen hohen Sachschaden von rund 50 000 Euro hat ein Verkehrsunfall im Oggersheimer Gewerbegebiet am Samstagvormittag verursacht. Wie die Polizei am Wochenende meldete, stieß ein VW Sharan bei der Ausfahrt vom Hornbach-Parkplatz in den fließenden Verkehr in der Oderstraße mit einem Tesla zusammen. Das Elektroauto hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich derart ineinander, dass der VW auf der Motorhaube des Tesla regelrecht aufgebockt wurde. In beiden Autos wurden die Airbags ausgelöst. Zwei der Fahrzeuginsassen wurden verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Weil Rettungskräfte die vor allem am Wochenende vielbefahrene Straße sperren und die Unfallaufnahme sichern mussten, kam es zwischen 10.45 Uhr und 12 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Oggersheimer Gewerbegebiet westlich der B 9. bjz

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.09.2019