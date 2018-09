50 000 Euro Schaden bei Brand

Ludwigshafen.Beim Brand in einem Recyclingbetrieb in Oggersheim ist ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Dies teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen wurde niemand verletzt.Aus ungeklärter Ursache brach am Montag gegen 18.45 Uhr auf dem Wertstoffhof der Firma Remondis in der Saarburger Straße ein Feuer aus, das zu einer starken Rauchentwicklung führte. Nach Angaben der Feuerwehr zeigten alle Messungen, dass für die Anwohner zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden habe. Die angrenzende Bahnstrecke wurde etwa zwei Stunden lang gesperrt. Die Feuerwehr löschte die Flammen gegen 20 Uhr, war aber noch länger mit Nacharbeiten beschäftigt. ott

