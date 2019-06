50 Stände locken

Ludwigshafen.Mit dem 79. Parkfest wird am Freitag, 14. Juni, auf dem Platz vor der Friedrich-Ebert-Halle das größte und traditionsreichste Volksfest der Stadt Ludwigshafen eröffnet. Knapp 50 Schaustellerbetriebe präsentieren dort bis zum Sonntag, 23. Juni, ein vielseitiges Angebot an Fahrgeschäften sowie Spiel- und Imbissbuden für die ganze Familie. Begleitet wird das Fest auch von verschiedenen Konzertauftritten – unter anderem rockt am Familientag, Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr die Pfälzer Partyband Grand Malör. Zuvor findet am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, in der Eberthalle wieder das Echtdampftreffen statt. Am selben Sonntag wird um 11.30 Uhr erneut ein konfessionsübergreifender Gottesdienst auf dem Autoskooter zelebriert. Unter ludwigshafen.de findet sich das vollständige Programm. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019