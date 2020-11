500 Kerzen und 400 Lebensmittel-Tüten

Ludwigshafen.500 leuchtende Kerzen vor der Kirche St. Ludwig und 400 Lebensmittel-Tüten an bedürftige Menschen: Das Caritas-Zentrum Ludwigshafen hat symbolisch, aber auch praktisch an den Geburtstag der Heiligen Elisabeth erinnert. Ehrenamtliche Helfer aus den Pfarreien, Pfadfinder und Caritas-Mitarbeiter hatten Paletten voller Konserven, Obst, Süßigkeiten, Duschgel und Shampoo in Leinentaschen gepackt. „Wir hatten zwei verschiedene Tüten – 197 für Singles, 223 für Familien“, berichtet Beate Czodrowski, Leiterin des Caritas-Zentrums. Bei der Aktion „Orte des Teilens“ gingen allein 117 Lebensmittel-Taschen an Familien mit kleinen Kindern. Die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus, die Ökumenische Sozialstation und andere katholische Einrichtungen verteilten sie gezielt an Bedürftige. Anders als bei der Aktion im Frühjahr wurden diesmal die Lebensmittel zentral eingekauft und in Tüten verpackt. ott (Bild: Dekanat)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020