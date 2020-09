522 Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen hat sich bis Mittwochnachmittag auf 522 erhöht – dies sind vier mehr als am Dienstag. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gelten mittlerweile 427 Menschen als genesen. Auch im Umland haben sich die Zahlen teilweise verändert: Im Rhein-Pfalz-Kreis (343) sowie in Frankenthal (70) kam jeweils ein weiterer Fall hinzu. Die Anzahl der insgesamt bisher gemeldeten Infizierten in Speyer bleibt vorerst unverändert bei 142. jeb

