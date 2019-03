55 Tage freier Unterricht

Ludwigshafen.Die städtische Musikschule (Friedrich-Wilhelm-Wagner Platz lädt am heutigen Samstag, 16. März, von 15 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Da sie in diesem Jahr ihren 55. Geburtstag feiert, gibt es für alle neuangemeldeten Schüler ein Geschenk: In den ersten 55 Tagen ist der Unterricht kostenlos. Kinder und Erwachsene können heute unter Anleitung der Lehrkräfte alle Instrumente ausprobieren und sich über die musikalische Früherziehung erkundigen und beraten lassen. Eine offene Unterrichtsstunde im Ballett beginnt um 15 Uhr. Die Leiterin der Musikschule, Angela Bauer, informiert um 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr im Kammermusiksaal über alle Angebote der Musikschule in einem kleinen Bildervortrag. Im Aufenthaltsraum bietet der Förderkreis Getränke und Waffeln an. ott

