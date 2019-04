550 Mängel gemeldet

Ludwigshafen.Die zum Monatsbeginn eingerichtete Meldeplattform der Verwaltung wird rege genutzt. 550 Mängel gingen bislang ein, teilte die Stadt gestern mit. 224 seien bereits behoben, 326 noch in Bearbeitung. 64 Prozent der Meldungen betrafen wilde Müllablagerung, 29 Prozent Kraftfahrzeuge ohne Zulassung und sieben Prozent defekte Straßenleuchten. Rund 100 Anmerkungen schaltete die Stadt nicht frei, da sie bereits von anderen Personen gemeldet wurden oder sich die Mängel auf privatem Grund befinden. „Ich habe viele persönliche Nachrichten bekommen, wie froh die Menschen über das Angebot sind, sich bei Missständen direkt und unkompliziert an die Verwaltung wenden zu können. Solch eine Transparenz wurde vermisst“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Erweiterung ab Montag

Ab Montag, 15. April, können Bürger auch Mängel auf Spielplätzen und an Bushaltestellen sowie Straßenschäden angeben. Ab 23. April werden zudem defekte oder unleserliche Straßenschilder, Schäden an der Kanalisation, verunreinigte Fahrbahnen, Geh- oder Radwege, überfüllte Müllbehälter und Grün-Wucherungen an Straßen und Gehwegen registriert. Die Verwaltung hat jede fünfte Meldung nachbearbeitet, etwa um Persönlichkeitsrechte einzuhalten. So dürfen zum Beispiel auf Fotos keine Personen zu sehen sein oder diffamiert werden. Auto-Kennzeichen müssen geschwärzt werden. Dann würden die Anmerkungen an die Fachstellen weitergeleitet.

Bürger können auf der Online-Plattform (www.ludwigshafen.maengelmelder.de) auch stets nachverfolgen, ob der Mangel geprüft oder beseitigt worden ist. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019