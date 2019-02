65 Laternen ausgefallen

Ludwigshafen.Ein alkoholisierter Jugendlicher hat in der Damaschkestraße einen Stromkasten so stark beschädigt, dass es in mehreren Straßenzügen des Niederfelds dunkel wurde. „65 Laternen fielen dadurch aus, nach gut einer halben Stunde war der Schaden wieder provisorisch behoben“, sagte eine Sprecherin der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) gestern auf „MM“-Nachfrage. Ein Anwohner hatte laut Polizei am Sonntag gegen 4.15 Uhr gemeldet, dass ein Mann gegen den Stromkasten treten würde. Beim Eintreffen der Beamten ließ der 19-Jährige nicht ab, sondern versetzte dem Verteilerschrank weiterhin heftige Tritte. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Jugendliche wurde seinem Vater übergeben. Am Stromkasten entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019