65 Verstöße geahndet

Ludwigshafen.Der Kommunale Vollzugsdienst hat bei seinen Kontrollen der Corona-Verfügungen seit Freitag 65 Verstöße geahnet. Dabei ging es überwiegend um größere Menschenansammlungen, teilte die Verwaltung am Montag mit. Nach den mehr als 200 Kontrollen – zusätzlich zu den normalen Streifengängen – wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet, dabei werden Beträge von mehr als 100 Euro fällig. Vom frühen Morgen bis in die Nacht überprüften die Einsatzkräfte Geschäfte, Sportstätten, Spielplätze und Grünanlagen. Einige Gewerbetreibende wurden ermahnt, die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist im Verlauf des Wochenendes stark gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises waren am Montagnachmittag 82 Menschen erkrankt – 30 mehr als am Freitag. Im Rhein-Pfalz-Kreis erhöhte sich die Zahl um 38 auf 105. ott

